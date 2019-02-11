В Подмосковье задержан "вор в законе" Раджик Нижневартовский

Полицейские задержали в подмосковной деревне Каргино "вора в законе" Ражидина Михралиева, известного как Раджик Нижневартовский. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.
Она отметила, что при обыске у него нашли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является героином. Общая масса наркотического вещества составила более четырех граммов.
Против Раджика Нижневартовского возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков"). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Петрова добавила, что подозреваемый планировал организовать в Подмосковье "воровскую сходку" по поводу перераспределения финансовых потоков от криминального бизнеса.
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