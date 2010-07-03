Вору в законе Олегу Шишканову грозит до 15 лет колонии

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Олегу Шишканову, известному в криминальном мире по прозвищу Шишкан Раменский, грозит до 15 лет колонии по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

"Поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканов). Он подозревается по статье 210.1 УК РФ", – цитирует РИА Новости представителя Басманного суда Юнону Цареву.

Криминального авторитета задержали в Подмосковье. По версии следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Ранее СМИ сообщали, что Шишканов стал лидером преступного мира в России после того, как был задержан Захарий Калашов, больше известный как Шакро Молодой.

Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" была введена в УК РФ по инициативе президента РФ в марте этого года. За это преступление грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Одновременно с этим в законодательстве вводится уголовная ответственность за сам факт участия в "воровской сходке".

