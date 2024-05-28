"Коммерсант": прокуроры потребовали дать вору в законе Шишкану пожизненный срок

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Генпрокуратура потребовала для вора в законе Олега Медведева, известного в криминальном мире по прозвищу Шишкан Раменский, наказание в виде пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает "Коммерсант".

Прокурор Мадина Долгиева также потребовала пожизненное заключение для трех его пособников – Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова. Остальных членов банды она предложила осудить на сроки от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима.

Ранее СК завершил расследование дела об организованной преступной группировке Олега Медведева. Участникам сообщества инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие.

Летом прошлого года Басманный суд заключил Шишканова под стражу. Его задержали в Подмосковье. Следствие считает его причастным к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в 2012 году.

