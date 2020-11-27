СК завершил расследование дела ОПГ Шишкана

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Следственный комитет завершил расследование дела об организованной преступной группировке Олега Медведева, известного в криминальном мире по прозвищу Шишкан Раменский. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Завершены следственные действия в отношении 18 участников преступного сообщества, которое возглавлял Олег Медведев (до изменения фамилии – Шишканов)", – приводит слова Петренко РИА Новости.

По ее словам, участникам сообщества инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие.

Летом прошлого года Басманный суд заключил Шишканова под стражу. Дело возбуждено по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. Это первый случай, когда московского криминального авторитета обвиняют по данной статье.

Шишканова задержали в Подмосковье. Следствие считает его причастным к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в 2012 году.