СК завершил расследование дела ОПГ Шишкана

10:52
Фото: СК РФ
Следственный комитет завершил расследование дела об организованной преступной группировке Олега Медведева, известного в криминальном мире по прозвищу Шишкан Раменский. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Завершены следственные действия в отношении 18 участников преступного сообщества, которое возглавлял Олег Медведев (до изменения фамилии – Шишканов)", – приводит слова Петренко РИА Новости.
По ее словам, участникам сообщества инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе и другие.
Летом прошлого года Басманный суд заключил Шишканова под стражу. Дело возбуждено по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. Это первый случай, когда московского криминального авторитета обвиняют по данной статье.
Шишканова задержали в Подмосковье. Следствие считает его причастным к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в 2012 году.
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