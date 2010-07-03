Адвокат заявил, что три свидетеля по делу Шишкана являются правоохранителями

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Адвокат вора в законе Олега Шишканова (Шишкана) заявил, что три свидетеля по делу его подзащитного являются сотрудниками правоохранительных органов. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Один из них сотрудник Следственного комитета России по фамилии Пулин, второй – сотрудник уголовного розыска по фамилии Рябинин, третий – следователь Олег Злотников", – рассказал юрист. Он также добавил, что, согласно оперативной справке, Шишканова более 15 раз проверяли на предмет его отношения к преступному миру, но доказать что-либо не удалось.

15 июля Басманный суд заключил Шишканова под стражу до 12 сентября 2019 года. Дело возбуждено по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. Это первый случай, когда московского криминального авторитета обвиняют по данной статье.

Шишканова задержали в Подмосковье 15 июля. Следствие считает его причастным к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи в 2012 году.