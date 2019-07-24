Фигурант дела об убийстве Никиты Белянкина арестован в Армении

Фигурант дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина был арестован в Армении, передает РИА Новости.
"Фигурант дела арестован в Армении на 40 дней. Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного", – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.
Драка произошла в ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района. 24-летний Белянкин попытался разнять дерущихся и выстрелил в воздух. После этого он получил удар ножом в сердце, а нападавшие скрылись. Позже сотрудники СК задержали девять граждан России и Армении. В часности, в рамках дела были арестованы бармен из заведения по соседству с местом убийства Нарек Степанян, управляющий магазином Рудик Манукян и индивидуальный предприниматель Артур Акобян, а также Сурен Маркосян и Сергей Ходжанян. Следователи не исключили, что именно последний нанес смертельный удар ножом экс-спецназовцу. Никто из обвиняемых не признал свою вину.
Основной фигурант дела – Оганес Айрапетян – был объявлен в международный и федеральный розыск. Как сообщил 4 июля адвокат обвиняемого Рубен Киракосян, его клиенту заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.
Задержаны почти все причастные к гибели бывшего спецназовца
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