Полиция в Чите задержала 16 членов ОПГ, которые торговали героином

Полицейские в Чите задержали 16 членов организованной группы, занимавшихся сбытом героина. Об этом сообщила Забайкальская краевая прокуратура, передает РИА Новости.
"По версии следствия, на территории города Читы в период с 2018 года действовала организованная группа, которая занималась сбытом наркотического средства героин в значительных размерах. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 19 июля 2019 года задержаны 16 лиц", – сказано в сообщении.
Решением Центрального районного суда Читы задержанные заключены под стражу.
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