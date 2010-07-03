Полицейские изъяли 285 граммов амфетамина у мужчины в Москве

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Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт амфетамина, сообщает пресс-служба городского главка полиции.

29-летнего мужчину арестовали на улице Красный Казанец в районе Вешняки. В ходе досмотра у него была обнаружена емкость с жидким веществом общей массой 285 граммов.

Согласно экспертизе, изъятый материал является наркотическим средством – амфетамином, который предназначался для сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя столицы по подозрению в организации наркопритона в собственной квартире.