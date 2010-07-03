Восемь человек задержали по делу авторитета Шишкана

13:36
13:36
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Фото: скриншот телеканала Москва 24
По уголовному делу о преступном сообществе, возглавляемом бизнесменом Олегом Медведевым, известным под криминальным прозвищем Шишкан, задержаны восемь его соучастников, сообщает пресс-служба СК РФ.
Среди них Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.
В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Преступное сообщество" и "Занятие высшего положения в преступной иерархии", а также ряде других особо тяжких преступлений.
По версии следствия, Шишкан создал преступное сообщество не позднее 2010 года, четко распределив в нем роли. Участники преступной организации занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов. Руководство структурными подразделениями преступного сообщества он возложил на приближенных, в числе которых были Дмитрий Гусев, Эдуард Харьков и другие.
Криминального авторитета задержали в Подмосковье в июле этого года. В сентябре Басманный районный суд продлил арест Олегу Шишканову до 12 декабря.
По версии следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.
Ранее СМИ сообщали, что Шишканов стал лидером преступного мира в России после того, как был задержан Захарий Калашов, больше известный как Шакро Молодой.
Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" была введена в УК РФ по инициативе президента РФ в марте этого года. За это преступление грозит от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Одновременно с этим в законодательстве вводится уголовная ответственность за сам факт участия в "воровской сходке".
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