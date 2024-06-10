Защита обжалует приговор криминальному авторитету Шишкану

Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Сторона защиты намерена обжаловать приговор криминальному авторитету Олегу Медведеву (известному как Шишкан Раменский). Об этом рассказал адвокат подсудимого Сергей Рогозин в беседе с РИА Новости.

10 июня суд постановил отправить Медведева в колонию особого режима на пожизненный срок. Кроме того, инстанция обязала его выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей. В свою очередь, 17 подельникам назначили сроки от условного до пожизненного.

В ноябре 2020 года Следственный комитет завершил расследование дела об организованной преступной группировке Медведева. Ее участникам вменялся ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение оружия и боеприпасов и другие.



Генпрокуратура требовала для Медведева наказание в виде пожизненного лишения свободы.