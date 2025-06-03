Экс-президент Киргизии Атамбаев заочно приговорен к 11,5 года заключения

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Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 11,5 годамлишения свободы за ряд преступлений. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные судебной инстанции.

В частности, его признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш Чуйской области, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и организации массовых беспорядков, проходящих с 7 по 8 августа 2019 года в Кой-Таше. Также бывшего президента лишили всех государственных наград и конфисковали имущество.

Вместе с ним фигурантами по уголовному делу проходили несколько бывших высокопоставленных чиновников. Среди них – экс-глава президентской администрации Фарит Ниязов, приговоренный к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы, и бывший депутат парламента Ирина Карамушкина, осужденная на 7,5 года.

Атамбаева заключили под стражу 8 августа 2019 года в его резиденции в селе Кой-Таш. Задержание длилось почти сутки и сопровождалось спецоперацией.

Сторонники отрицавшего обвинения экс-главы Киргизии оказали сопротивление. Из-за чего в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. Еще более 100 человек, включая милиционеров, обратились за медпомощью из-за травм, полученных во время противостояния.

Спустя некоторое время после ареста бывшему главе государства были предъявлены обвинения в применении силы к представителям органов правопорядка, организации массовых беспорядков, организации убийства, покушении на убийство и в захвате заложников. Также ему вменяли коррупцию при реконструкции ТЭЦ в Бишкеке, незаконную сделку с недвижимостью группы "Форум", получение земли в Кой-Таше и Иссык-Кульской области.

В результате Атамбаев был осужден в 2020 году на 11 лет и 2 месяца. Однако часть обвинений сняли, а в июне 2022-го его оправдали по делу о беспорядках.

В феврале 2023 года после 3,5 года пребывания в исправительной колонии бывший президент был освобожден и покинул республику. Тогда он планировал поехать в Испанию для прохождения лечения. В настоящее время он находится за пределами Киргизии.

Однако в апреле 2025-го суд Киргизии признал бывшего лидера страны виновным в незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в апреле 2013 года. Батукаев был осужден в 2006 году на 16 лет за организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия. Сразу после досрочного освобождения он уехал в Грозный.