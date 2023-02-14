Экс-президент Киргизии Атамбаев вышел из колонии

Фото: ТАСС/Вадим Нешкумай

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освободился из исправительной колонии, в которой отбывал срок. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Атамбаев вышел из ворот колонии в сопровождении членов семьи и адвокатов. Политик пояснил, что суд издал решение о его освобождении еще накануне, однако формальные вопросы удалось уладить только во вторник, 14 февраля.

Ранее об освобождении Атамбаева сообщал источник в его семье.

В начале октября 2020 года после проведения парламентских выборов обстановка в Киргизии накалилась. В центре Бишкека произошли массовые протесты из-за того, что партии 4 октября не преодолели обязательный пороговый барьер в 7% и требовали провести повторные выборы.

9 октября Атамбаев принял участие в протестном митинге на центральной площади Бишкека. В этот же день произошли столкновения между сторонниками Атамбаева и нового премьер-министра Садыра Жапарова. На следующий день экс-президент был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков.

28 июня 2022 года Первомайский районный суд Бишкека оправдал Атамбаева, признав его невиновным в организации массовых беспорядков в столице страны в октябре 2020 года.

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