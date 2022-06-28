Суд оправдал экс-президента Киргизии Атамбаева по делу о массовых беспорядках

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Первомайский районный суд Бишкека оправдал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, признав его невиновным в организации массовых беспорядков в столице страны в октябре 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Государственное обвинение просило суд приговорить Атамбаева к 12 годам лишения свободы.

Также суд признал невиновными других обвиняемых по делу – бывшего министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова и бывшего руководителя администрации президента Фарида Ниязова.

В начале октября 2020 года политическая обстановка в Киргизии накалилась после проведения парламентских выборов. В Бишкеке начались массовые протесты сторонников партий, которые не смогли пройти обязательный семипроцентный барьер для получения мест в Заксобрании.

9 октября Атамбаев принял участие в одном из протестных митингов на центральной площади города, в ходе которого неизвестный совершил в его сторону несколько выстрелов из пистолета.

В тот день также произошли столкновения между сторонниками Атамбаева и нового премьер-министра страны Садыра Жапарова. 10 октября Атамбаев был задержан по подозрению в организации массовых беспорядков.

