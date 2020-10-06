Экс-президента Киргизии Атамбаева освободили из СИЗО

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ), передает ТАСС.
Сообщается, что политик вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством ГКНБ. Перед этим протестующие захватили здание, где располагается администрация президента и парламент.
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он был задержан в 2019 году в своей резиденции в селе Кой-Таш. При этом сторонники Атамбаева оказывали сопротивление. В итоге при штурме пострадали более 130 человек.
Позже экс-президенту предъявили обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также о нарушениях при модернизации ТЭЦ, покупке офиса, незаконном приобретении и сдаче в аренду земельного участка в Кой-Тош.
23 июня 2020 года суд приговорил бывшего главу государства к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Атамбаев впоследствии неоднократно заявлял, что считает эти обвинения политическим преследованием.
Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет и 2 месяца
4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, в парламент прошли 4 партии из 16. Остальные не преодолели обязательный пороговый барьер в семь процентов.
Сторонники партий, которые не прошли в законодательное собрание страны, собрались на центральной площади Бишкека. Они потребовали отменить результаты и провести повторное голосование.
Правоохранители начали разгонять демонстрантов с помощью водометов и светошумовых гранат. В результате столкновений в больницы доставили более 100 человек, пострадавшие есть с обеих сторон.
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