Митингующие в Бишкеке захватили здание парламента

00:58
Фото: TASS/EPA/IGOR KOVALENKO
Участники акции протеста захватили в Бишкеке здание парламента, передает ТАСС.
Митингующие сумели прорваться на огороженную территорию возле здания, в котором также располагается администрация главы киргизского государства. Милиционеры из числа охраны оттуда ушли. Отмечается, что в здании нет ни сотрудников, ни депутатов.
4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, в парламент прошли 4 партии из 16. Остальные не преодолели обязательный пороговый барьер в семь процентов.
Сторонники партий, которые не прошли в законодательное собрание страны, собрались на центральной площади Бишкека. Они потребовали отменить результаты и провести повторное голосование.
Правоохранители начали разгонять демонстрантов с помощью водометов и светошумовых гранат. В результате столкновений в больницы доставили более 100 человек, пострадавшие есть с обеих сторон.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: