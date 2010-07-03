Глава спецслужбы Киргизии обвинил Атамбаева в планировании госпереворота

09:04
09:04
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Фото: ТАСС/Александр Малышев
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев хотел совершить государственный переворот, заявил председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев.
"Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Это был его умысел", – цитирует его "Интерфакс".
Решение о спецоперации в отношении экс-президента принял министр внутренних дел республики Кашкар Джунушалиев.
"В связи со складывающейся ситуацией в селе Кой-Таш 7 августа... принял решение о проведении специальной операции, направленной на охрану общественного порядка, разблокирование перекрытых дорог, освобождение заложников и принудительный привод Атамбаева в следственные органы", – пояснил он.
Было решено штурмовать дом Атамбаева. Огнестрельное оружие при этом не применялось, для тарана ворот дома использовалась специальная автомашина милиции, уточнил глава МВД.
Он дважды проводил переговоры со сторонниками Атамбаева. Но тот дал понять, что пойдет на крайние меры и будет отстреливаться. Министр дал ему 10 минут на раздумье и добровольную сдачу, в итоге Атамбаева со сторонниками задержали.
Первую попытку штурма резиденции предприняли 7 августа. Сторонники бывшего лидера страны дали отпор правоохранительным органам.
Один спецназовец погиб, более 80 человек пострадали. Столкновения продолжились при новой попытке спецназа задержать экс-президента. По решению суда его арестовали до 26 августа.
Официальные власти Киргизии обвиняют Атамбаева в незаконном обогащении, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Чтобы начать уголовное преследование, парламент лишил Атамбаева иммунитета, который полагается всем бывшим президентам страны.
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