Атамбаева арестовали до 26 августа

Экс-президент Киргизии арестован по решению суда. Сообщается, что Атамбаев будет заключен в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката бывшего главы государства Сергея Слесарева.

"Судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов экстренно провел в ГКНБ выездное заседание и избрал меру пресечения", – сообщил Слесарев.

Отмечается, что Атамбаеву были предъявлены предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении местного криминального авторитета Азиза Батукаева.

"По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа", – заявил адвокат.

Первая попытка штурма резиденции Атамбаева была предпринята 7 августа. Сторонники бывшего лидера страны дали отпор правоохранительным органам. Один спецназовец погиб, более 80 человек пострадали.

В итоге Атамбаева задержали в ходе повторного штурма. Сообщалось, что бывшего главу государства доставили в Главное следственное управление МВД страны.

Дмитрий Медведев прокомментировал задержание Атамбаева. Премьер уточнил, что происходящую ситуацию в Киргизии намерен обсудить с президентом страны.