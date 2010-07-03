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06:48

Атамбаева арестовали до 26 августа

политика происшествия суды за рубежом

06:48

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Экс-президент Киргизии арестован по решению суда. Сообщается, что Атамбаев будет заключен в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката бывшего главы государства Сергея Слесарева.

"Судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов экстренно провел в ГКНБ выездное заседание и избрал меру пресечения", – сообщил Слесарев.

Отмечается, что Атамбаеву были предъявлены предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении местного криминального авторитета Азиза Батукаева.

"По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа", – заявил адвокат.

Первая попытка штурма резиденции Атамбаева была предпринята 7 августа. Сторонники бывшего лидера страны дали отпор правоохранительным органам. Один спецназовец погиб, более 80 человек пострадали.

В итоге Атамбаева задержали в ходе повторного штурма. Сообщалось, что бывшего главу государства доставили в Главное следственное управление МВД страны.

Дмитрий Медведев прокомментировал задержание Атамбаева. Премьер уточнил, что происходящую ситуацию в Киргизии намерен обсудить с президентом страны.

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политика происшествия суды за рубежом

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