МВД Киргизии начало розыск организаторов беспорядков

08 августа, 21:00
08 августа, 21:00
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Фото: ТАСС/IGOR KOVALENKO/ EPA
Министерство внутренних дел Киргизии начало мероприятия по установлению личностей организаторов произошедших в Бишкеке и южных пригородах беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы министерства Карима Аманкулова.
"Проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов беспорядков", – заявили в пресс-службе.
В министерстве также подчеркнули, что следят за обстановкой в Бишкеке и держат ее на полном контроле. Также подчеркивается, что "сотрудники милиции работают в штатном режиме и обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан и гостей столицы".
Ранее сообщалось, что экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого задержали в ходе повторного штурма его резиденции, доставили в Главное следственное управление МВД страны.
В операции в селе Кой-Таш приняли участие около двух тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Руководил операцией лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.
Первая попытка штурма была предпринята 7 августа. Сторонники бывшего лидера страны дали отпор правоохранительным органам. Один спецназовец погиб, более 80 человек пострадали. Сам Атамбаев признался, что лично стрелял по атакующим его дом бойцам.
Парламент лишил бывшего президента иммунитета – его обвиняют в коррупции, незаконном обогащении и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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