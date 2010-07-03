Начался второй штурм резиденции Атамбаева

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии предприняли новый штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области, передает ТАСС.

"Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты", – рассказал представитель штаба экс-главы государства.

Первую попытку штурма силовики провели 7 августа. Сторонники бывшего лидера страны дали отпор сотрудникам правоохранительных органов. Один спецназовец погиб, еще 79 человек пострадали, семеро из низ были госпитализированы. Сам Атамбаев признался, что стрелял по атакующим его дом бойцам. Он добавил, что огнестрельное оружие было только у него, а "у простого народа не было даже рогатки".

Официальные власти Киргизии обвиняют Атамбаева в незаконном обогащении, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Парламент страны лишил Атамбаева иммунитета, что позволяет начать уголовное преследование.

В российском МИД заявили, что события в Киргизии – это внутреннее дело страны, более глубокая оценка будет дана российской стороной позднее. Посольство РФ в стране работает в обычном режиме.