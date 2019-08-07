Спецназ штурмует дом экс-президента Киргизии

17:27 (обновлено 07.08.2019 18:08)
17:27
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Фото: bbbreaking
В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его штаб.
"Сотрудники милиции начали операцию по захвату экс-президента", – утверждают в штабе бывшего главы государства. По данным собеседника агентства, сторонники экс-президента прикладывают все усилия для того, чтобы помешать правоохранительным органам проникнуть в дом Атамбаева.
По информации ряда СМИ, в результате стрельбы в доме Атамбаева около десяти человек получили ранения, в том числе журналисты. По некоторой информации, Атамбаев сейчас находится в собственном доме.
27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности. Это дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.
Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который по собственному желанию покинул этот пост. Он стал одним из первых, кто выдвигал на эту должность нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.
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