Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении конституции

09:42
09:42
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Фото: телеграм-канал Mash
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию, оказав жесткое вооруженное сопротивление при попытке его задержания. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков, сообщает ТАСС.
"Атамбаев грубо попрал конституцию и законы Кыргызской Республики", – заявил Жээнбеков в Бишкеке во время заседания Совета безопасности. Он также напомнил, что Киргизия является "правовым государством".
"Долг государства – обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами", – отметил действующий глава государства.
На заседании информацию представили председатель Госкомитета национальной безопасности, глава МВД и генпрокурор.
Вечером 7 августа спецназ штурмовал дом Атамбаева в селе Кой-Таш. В ходе операции были применены резиновые пули. Во время штурма пострадали 50 человек, один спецназовец погиб.
К настоящему моменту сторонники экс-президента удерживают шестерых бойцов спецподразделения "Альфа". Возле резиденции политика находится от двух до четырех тысяч человек.
Генеральная прокуратура Киргизии начала расследование по фактам беспорядков. Атамбаев по телевидению заявил, что "ни он, ни собравшиеся у него дома в селе Кой-Таш не являются террористами".
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