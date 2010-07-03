Задержание экс-президента Киргизии. Что известно

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7 августа спецназ штурмовал дом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В ходе штурма были применены резиновые пули, СМИ сообщают о задержании Атамбаева, местный депутат и адвокат Атамбаева опровергают эту информацию.
В среду у резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш спецназ проводил операции по задержанию бывшего президента. По информации СМИ, в доме президента находился не только он, но и его сторонники.
Операция по задержанию бывшего главы государства началась около 20:00 по местному времени, были применены специальные средства.
Как сообщали местных СМИ, Атамбаев был задержан и вывезен из резиденции силовиками. Однако информацию о задержании опроверг адвокат Атамбаева Сергея Слесарева. По его словам, "он находится в безопасном месте". Атамбаев вышел к своим сторонникам, которого встретили аплодисментами и приветственными криками.
По данным Минздрава Киргизии, в результате штурма дома экс-президента пострадали 43 человека, один спецназовец погиб. Среди получивших ранения — экс-депутат Меербек Мискенбаев. Сторонники Атамбаева требуют отставки действующего президента Киргизии Сооронбай Жээнбекова.
Алмазбек Атамбаев возглавил Киргизию по итогам выборов 2011 года. В 2019 году парламент создал комиссию по расследованию деятельности экс-президента. Он выдвинул против Атамбаева обвинения по нескольким пунктам. 25 июня Генпрокуратура вынесла заключение по шести обвинениям.
Она не смогла установить причастность Атамбаева к гонениям на депутатов и СМИ, но по пяти пунктам нашла признаки особо тяжких преступлений, среди которых: незаконное завладение участком в Кой-Таше, незаконное обогащение, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году, коррупция при модернизации ТЭЦ в Бишкеке, незаконные поставки угля на эту же ТЭЦ.
27 июня парламент лишил Атамбаева звания экс-президента Киргизии и снял с него неприкосновенность. Атамбаев обжаловал лишение неприкосновенности в Верховном суде. Все обвинения против себя экс-президент считает "абсурдом". Таким образом президенту грозит пожизненный срок.
Штурм резиденции Атамбаева начался в первый день отпуска действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Он в экстренном порядке прервал свой отдых, сообщили в пресс-службе,
В СМИ сообщают, что в селе, где расположена резиденция Атамбаева, отключен свет, глушится связь и не работает интернет.
Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщает пресс-служба Кремля.
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