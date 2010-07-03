Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого в пригородном селе Кой-Таш ранее подвергся штурму в ходе спецоперации, задержан сотрудниками милиции, передает РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности страны подтвердил эту информацию.

Сторонники бывшего национального лидера пытались помешать правоохранителям попасть в дом. По данным Центра экстренной помощи, количество пострадавших в итоге штурма превысило 10 человек.

Сообщалось, что вокруг дома политика находятся несколько сотен сотрудников милиции, поступали данные о стрельбе. Как рассказывали очевидцы, спецназ применил светошумовые гранаты. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.

Представители киргизских спецслужб заявили, что боевое оружие в ходе спецоперации не применялось – использовались только резиновые пули, передает "Интерфакс".

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Парламент Киргизии 20 июня предоставил прокуратуре ряд обвинительных заключений в отношении Атамбаева. Экс-президент Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении из тюрьмы авторитета Батукаева, а также в противозаконных поставках угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, так что он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год – он стал первым главой государства, который покинул свой пост по собственному желанию. Весной прошлого года политик публично признал наличие серьезных разногласий с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.