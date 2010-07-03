Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:07

Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

происшествия за рубежом

18:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого в пригородном селе Кой-Таш ранее подвергся штурму в ходе спецоперации, задержан сотрудниками милиции, передает РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности страны подтвердил эту информацию.

Сторонники бывшего национального лидера пытались помешать правоохранителям попасть в дом. По данным Центра экстренной помощи, количество пострадавших в итоге штурма превысило 10 человек.

Сообщалось, что вокруг дома политика находятся несколько сотен сотрудников милиции, поступали данные о стрельбе. Как рассказывали очевидцы, спецназ применил светошумовые гранаты. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.

Представители киргизских спецслужб заявили, что боевое оружие в ходе спецоперации не применялось – использовались только резиновые пули, передает "Интерфакс".

Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Парламент Киргизии 20 июня предоставил прокуратуре ряд обвинительных заключений в отношении Атамбаева. Экс-президент Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении из тюрьмы авторитета Батукаева, а также в противозаконных поставках угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш.

27 июня парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, так что он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год – он стал первым главой государства, который покинул свой пост по собственному желанию. Весной прошлого года политик публично признал наличие серьезных разногласий с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Читайте также

происшествия за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика