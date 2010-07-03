МВД Украины отправляет спецназ в Донецкую область

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Министерство внутренних дел Украины перебрасывает силы спецназа в город Покровск в Донецкой области. Там продолжается акция протеста у окружной избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба местного МВД.

"Принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", – сообщили в ведомстве.

Наблюдатели в окружной избирательной комиссии рассказали о нарушениях в ходе выборов. Чуть позже у здания началась акция протеста. Ее участники разбили палатки, а также принесли автомобильные шины.

Ранее лидер музыкальной группы "Океан Эльзы" предложил обновленной Верховной раде создать закон о сосуществовании России и Украины. В Госдуме РФ назвали такое предложение нелепым.