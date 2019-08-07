В Бишкеке сохраняется стабильная обстановка – мэрия

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Обстановка в Бишкеке остается спокойной, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы Киргизии.

"В столице сохраняется стабильная и спокойная обстановка", – заявили в пресс-службе.

Уточняется, что мэр Бишкека Азиз Суракматов совместно с вице-мэрами и главами районных администраций провели совещание в мэрии по общественно-политической обстановке в городе.

"Главы районов совместно с правоохранительными органами находятся на своих рабочих местах, следят за ситуацией на своей территории", – заявили в муниципалитете.

Ранее спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства. Сторонники бывшего национального лидера пытались помешать правоохранителям попасть в дом.

Сообщалось, что вокруг дома политика находится несколько сотен сотрудников милиции, поступали данные о стрельбе. Как рассказывали очевидцы, спецназ применил светошумовые гранаты. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.

В результате штурма пострадали 36 человек. Их госпитализировали в больницы Бишкека и Чуйской области. Один из пострадавших был спецназовец, он скончался в больнице.

Депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла ранее появившуюся информацию о задержании Алмазбека Атамбаева. Дочь Атамбаева также сообщила, что ее отец находится в Кой-Таше, его никто не задерживал.

Нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск после информации об операции по задержанию Атамбаева. Уточняется, что 8 августа в первой половине дня он проведет внеплановое заседание Совета безопасности Кыргызской Республики.

Парламент Киргизии 20 июня предоставил прокуратуре ряд обвинительных заключений в отношении Атамбаева. Экс-президент Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности. Это дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

