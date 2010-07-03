Путин проинформирован о событиях в Киргизии и следит за ситуацией

19:44
19:44
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Фото: телеграм-канал Hue
Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Президент РФ проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева", – отметили в пресс-службе.
Ранее спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства. Сторонники бывшего национального лидера пытались помешать правоохранителям попасть в дом. По данным Центра экстренной помощи, количество пострадавших в итоге штурма превысило 10 человек.
Сообщалось, что вокруг дома политика находятся несколько сотен сотрудников милиции, поступали данные о стрельбе. Как рассказывали очевидцы, спецназ применил светошумовые гранаты. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.
Представители киргизских спецслужб заявили, что боевое оружие в ходе спецоперации не применялось – использовались только резиновые пули.
Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск после информации об операции по задержанию Атамбаева. Он возвращается в Бишкек. В свою очередь, депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла ранее появившуюся информацию о задержании Алмазбека Атамбаева. Адвокат экс-президента утверждает, что Атамбаев находится в безопасном месте.
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