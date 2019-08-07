На территории резиденции Атамбаева произошел пожар

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На территории резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева произошел пожар. Об этом сообщает "Интерфакс".

Собеседник агентства пояснил, что пока не ясно, где происходит точно возгорание. По некоторой информации, пожар вспыхнул в так называемой гостевой юрте, расположенной недалеко от дома на территории резиденции.

Отмечается, что стрельба у резиденции экс-президента Киргизии не стихает. По информации некоторых СМИ, в селе Кой-Таш отключено электричество, слышны автоматные очереди.



Ранее спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства. Сторонники бывшего национального лидера пытались помешать правоохранителям попасть в дом. По данным Центра экстренной помощи, количество пострадавших в итоге штурма превысило 10 человек.

Сообщалось, что вокруг дома политика находятся несколько сотен сотрудников милиции, поступали данные о стрельбе. Как рассказывали очевидцы, спецназ применил светошумовые гранаты. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.

Представители киргизских спецслужб заявили, что боевое оружие в ходе спецоперации не применялось – использовались только резиновые пули.

Тем временем сообщается, что президент Жээнбеков прервал свой отпуск после информации об операции по задержанию Атамбаева. Он возвращается в Бишкек.

В свою очередь, депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла ранее появившуюся информацию о задержании Алмазбека Атамбаева. Адвокат экс-президента утверждает, что Атамбаев находится в безопасном месте.

