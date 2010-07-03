Сообщения о сдаче спецназовцев сторонникам Атамбаева опровергли

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В Киргизии опровергли появившуюся информацию о сдаче спецназовцев сторонникам бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"Это не соответствует действительности, в настоящее время спецоперация продолжается", – заявили в ГКНБ.

Ранее спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства. Сторонники бывшего национального лидера пытались помешать правоохранителям попасть в дом.

В результате штурма пострадали 12 человек, из них пять человек доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, еще двое – в Чуйскую областную больницу.

Сообщалось, что вокруг дома политика находятся несколько сотен сотрудников милиции, поступали данные о стрельбе. Как рассказывали очевидцы, спецназ применил светошумовые гранаты. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.

Представители киргизских спецслужб заявили, что боевое оружие в ходе спецоперации не применялось – использовались только резиновые пули.



Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск после информации об операции по задержанию Атамбаева. Он возвращается в Бишкек. В свою очередь, депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла ранее появившуюся информацию о задержании Алмазбека Атамбаева. Дочь Атамбаева также сообщила, что ее отец находится в Кой-Таше, его никто не задерживал.

Парламент Киргизии 20 июня предоставил прокуратуре ряд обвинительных заключений в отношении Атамбаева. Экс-президент Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности. Это дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

