При штурме резиденции Атамбаева погиб спецназовец

21:51 (обновлено 07.08.2019 22:24)
21:51
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Фото: 24.kg
В больнице скончался один из пострадавших у резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева спецназовцев. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Киргизии Жылдыза Айгерчинова.
"Один сотрудник спецназа был доставлен в крайне тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в Бишкекский центр травматологии и ортопедии, был экстренно взят на операцию, несмотря на реанимационные мероприятия скончался", – сказала собеседница агентства.
Ранее спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства. Сторонники бывшего национального лидера пытались помешать правоохранителям попасть в дом.
Сообщалось, что вокруг дома политика находится несколько сотен сотрудников милиции, поступали данные о стрельбе. Как рассказывали очевидцы, спецназ применил светошумовые гранаты. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.
В результате штурма пострадали 36 человек. Их госпитализировали в больницы Бишкека и Чуйской области.
Нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск после информации об операции по задержанию Атамбаева. Он возвращается в Бишкек. В свою очередь, депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла ранее появившуюся информацию о задержании Алмазбека Атамбаева. Дочь Атамбаева также сообщила, что ее отец находится в Кой-Таше, его никто не задерживал.
Парламент Киргизии 20 июня предоставил прокуратуре ряд обвинительных заключений в отношении Атамбаева. Экс-президент Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.
27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности. Это дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.
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