В результате штурма резиденции Атамбаева 15 человек попали в больницы

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Во время штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

"На 23:25 (20:25 по Москве) всего в больницах находятся 15 пострадавших с различными травмами", – заявили в ведомстве.

По данным Минздрава, трое пострадавших сейчас находятся в Чуйской областной больнице, еще трое доставлены в Национальный госпиталь, девять – в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Уточняется, что еще несколько человек получили огнестрельные ранения.

Ранее спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства. Сторонники бывшего национального лидера пытались помешать правоохранителям попасть в дом.

Сообщалось, что вокруг дома политика находится несколько сотен сотрудников милиции, поступали данные о стрельбе. Как рассказывали очевидцы, спецназ применил светошумовые гранаты. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.

Представители киргизских спецслужб заявили, что боевое оружие в ходе спецоперации не применялось – использовались только резиновые пули.

Нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск после информации об операции по задержанию Атамбаева. Он возвращается в Бишкек. В свою очередь, депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина опровергла ранее появившуюся информацию о задержании Алмазбека Атамбаева. Дочь Атамбаева также сообщила, что ее отец находится в Кой-Таше, его никто не задерживал.

Парламент Киргизии 20 июня предоставил прокуратуре ряд обвинительных заключений в отношении Атамбаева. Экс-президент Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности. Это дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

