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04:20

Атамбаев обратился к силовикам с призывом "не стрелять в свой народ"

политика происшествия за рубежом

04:20

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Фото: скриншот YouTube-канала KYRGUZ MEDIA

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас", – предупредил Атамбаев.

Отмечается, что заявление бывшего главы Киргизии выпустил в эфир подконтрольный ему телеканал "Апрель".

Ранее стало известно о 43 пострадавших во время штурма резидентции Атамбаева. Один из спецназовцев скончался во время операции из-за огнестрельного ранения.

Парламент Киргизии 20 июня предоставил прокуратуре ряд обвинительных заключений в отношении Атамбаева. Экс-президент Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконных поставках угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности. Это дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.

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