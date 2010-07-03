Атамбаев обратился к силовикам с призывом "не стрелять в свой народ"

Фото: скриншот YouTube-канала KYRGUZ MEDIA

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас", – предупредил Атамбаев.

Отмечается, что заявление бывшего главы Киргизии выпустил в эфир подконтрольный ему телеканал "Апрель".

Ранее стало известно о 43 пострадавших во время штурма резидентции Атамбаева. Один из спецназовцев скончался во время операции из-за огнестрельного ранения.

Парламент Киргизии 20 июня предоставил прокуратуре ряд обвинительных заключений в отношении Атамбаева. Экс-президент Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконных поставках угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности. Это дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.