Число пострадавших у резиденции Атамбаева выросло до 43

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Более 40 человек пострадали в столкновениях у резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Киргизии.

"В больницы города Бишкек и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 43 пострадавших с различными травмами", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что один из пострадавших был отправлен на амбулаторное лечение. Еще один спецназовец скончался во время операции из-за огнестрельного ранения.

"Итого стационарное лечение на данный момент получает 41 пострадавший", – заключили в Минздраве.

Ранее в мэрии столицы Киргизии заявили, что обстановка в городе остается спокойной. Главы районов совместно с правоохранительными органами продолжают следить за ситуацией.

Парламент Киргизии 20 июня предоставил прокуратуре ряд обвинительных заключений в отношении Атамбаева. Экс-президент Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконных поставках угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности. Это дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.