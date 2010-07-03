Число пострадавших у резиденции Атамбаева выросло до 43

07 августа, 23:31
07 августа, 23:31
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Фото: 24.kg
Более 40 человек пострадали в столкновениях у резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Киргизии.
"В больницы города Бишкек и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 43 пострадавших с различными травмами", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что один из пострадавших был отправлен на амбулаторное лечение. Еще один спецназовец скончался во время операции из-за огнестрельного ранения.
"Итого стационарное лечение на данный момент получает 41 пострадавший", – заключили в Минздраве.
Ранее в мэрии столицы Киргизии заявили, что обстановка в городе остается спокойной. Главы районов совместно с правоохранительными органами продолжают следить за ситуацией.
Парламент Киргизии 20 июня предоставил прокуратуре ряд обвинительных заключений в отношении Атамбаева. Экс-президент Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконных поставках угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.
27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности. Это дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.
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