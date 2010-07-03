Россиянам рекомендовали избегать мест массовых скоплений людей в Киргизии

09:35
09:35
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Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO
Посольство РФ в Киргизии работает в обычном режиме, угрозы безопасности для россиян нет.
"В Бишкеке обстановка спокойная. Угрозы безопасности нет. Но в связи со сложившейся ситуацией в пригороде Бишкека и появляющейся информацией о возможных митингах российское посольство рекомендует гражданам РФ не посещать место проведения спецоперации в селе Кой-Таш и избегать мест скопления людей", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря дипмиссии Виктора Харченко.
Вечером 7 августа силовики штурмовали дом Атамбаева в селе Кой-Таш (населенный пункт находится в 20 километрах от Бишкека. – Прим. ред.). В ходе операции были применены резиновые пули. По данным Минздрава Киргизии, в результате штурма пострадали 50 человек, один спецназовец погиб.
Атамбаев признался журналистам, что во время попытки штурма он сам стрелял несколько раз, но "старался не попадать в людей". Он также заявил, что ответственность за пострадавших лежит на президенте страны Сооронбае Жээнбекове.
"Я уже несколько месяцев говорил, что буду отстреливаться. Здесь оружие только у меня есть. Я сидел на третьем этаже. У простого народа не было даже рогатки", – цитируют местные СМИ экс-главу государства.
После операции были удержаны шесть сотрудников спецназа. В ближайшее время их планируют передать в правоохранительные органы.
К настоящему моменту возле резиденции политика в селе Кой-Таш находится от двух до четырех тысяч человек.
Алмазбек Атамбаев трижды выставлял свою кандидатуру на должность президента Киргизии. 30 октября 2011 года был избран президентом. Официально вступил в должность 1 декабря 2011 года. Занимал этот пост до осени 2017 года. В дальнейшем он не имел права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать эту должность более одного шестилетнего срока.
Атамбаев неоднократно заявлял, что не намерен становиться премьер-министром, спикером или депутатом национального парламента. Уход политика стал первым в новейшей истории Киргизии случаем мирной передачи власти.
Летом этого года он назвал Жээнбекова нелегитимным президентом, а парламент "сопливым".
Официальные власти считают Атамбаева причастным к нескольким коррупционным преступлениям. 27 июня парламент снял с экс-президента неприкосновенность. Все обвинения против себя Атамбаев назвал "абсурдом". Экс-президенту грозит пожизненный срок.
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