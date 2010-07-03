Сторонники экс-президента Киргизии удерживают 6 спецназовцев

07:38
07:38
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Фото: ТАСС/Кaktus.media
Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева удерживают шестерых бойцов спецподразделения "Альфа".
"Бойцы спецназа продолжают оставаться в доме экс-президента. Их жизни ничего не угрожает. Оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщили ТАСС в штабе бывшего главы государства.
К настоящему моменту возле резиденции политика в селе Кой-Таш находится от двух до четырех тысяч человек.
Вечером 7 августа силовики штурмовали дом Атамбаева. В ходе операции были применены резиновые пули. По данным Минздрава Киргизии, в результате штурма пострадали 43 человека, один спецназовец погиб. Среди получивших ранения – экс-депутат Меербек Мискенбаев.
Между тем Генеральная прокуратура Киргизии начала расследование по фактам беспорядков.
Бывший президент в эфире принадлежащего ему телеканала "Апрель" заявил, что "ни он, ни собравшиеся у него дома в селе Кой-Таш не являются террористами".
"Власть не вняла моим призывам войти в правовое поле, я несколько раз предлагал дать письменные показания, ответить на вопросы через СМИ, но нам было в этом отказано, (...) я и сейчас готов ответить на все вопросы, к примеру, по делу Батукаева (криминальный авторитет, который был освобожден из колонии в апреле 2013 года), там нет ни капли моего участия", – сказал экс-глава государства.
Алмазбек Атамбаев являлся президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Неоднократно критиковал Сооронбая Жээнбекова. Летом этого года он назвал его нелегитимным президентом, а парламент "сопливым".
Официальные власти назвали Атамбаева причастным к нескольким коррупционным преступлениям. 27 июня парламент снял с экс-президента неприкосновенность. Все обвинения против себя Атамбаев считает "абсурдом". Экс-президенту грозит пожизненный срок.
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