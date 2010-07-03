Атамбаева доставили в МВД Киргизии

Фото: скриншот видео телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого задержали в ходе повторного штурма его резиденции, доставили в Главное следственное управление МВД страны, передает РБК.

В МВД Киргизии подтвердили, что намерены привезти экс-главу государства в управление, отметив, что там с ним будут проведены "дальнейшие следственные мероприятия". Как пишут СМИ, политика "допросят по факту захвата заложников и убийства замкомандира подразделения "Альфа" во время штурма". Также отмечается, что вывезли Атамбаева не на машине, а на одном из вертолетов, так как дороги перекрыты сторонниками задержанного.

В операции в селе Кой-Таш приняли участие около двух тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Руководил операцией лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.

Первая попытка штурма была предпринята 7 августа. Сторонники бывшего лидера страны дали отпор правоохранительным органам. Один спецназовец погиб, 80 человек пострадали. Сам Атамбаев признался, что лично стрелял по атакующим его дом бойцам.

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