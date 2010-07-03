Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан

Фото: телеграм-канал РУ_ЧП

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передает "Интерфакс".

В операции в селе Кой-Таш, где находится дом экс-главы государства, приняли участие около двух тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Руководил операцией лично глава МВД Кашкар Джунушалиев. В результате штурма пострадали пять человек, их доставили в Бишкекский центр травматологии и ортопедии.

В штабе сторонников Атамбаева подчеркнули, что он сам сдался силовикам, чтобы не провоцировать жертв среди мирного населения.

Ранее поступала информация о том, что рядом с домом политика слышна стрельба и применяются светошумовые гранаты.

Первую попытку штурма силовики провели 7 августа. Сторонники бывшего лидера страны дали отпор правоохранителям. Один спецназовец погиб, 80 человек пострадали. Сам Атамбаев признался, что лично стрелял по атакующим его дом бойцам.

Власти Киргизии обвиняют бывшего президента в коррупции, незаконном обогащении и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Ранее его лишили иммунитета, сделав возможным уголовное преследование.