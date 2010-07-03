Силовики прорвались в резиденцию Атамбаева

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Сотрудники правоохранительных органов смогли прорваться на территорию резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, пишет РИА Новости со ссылкой на штаб экс-главы государства.

Ранее сообщалось, что спецназ начал второй штурм. Поступала информация о выстрелах и применении светошумовых гранат.

Первую попытку штурма провели 7 августа. Сторонники бывшего лидера страны дали отпор силовикам. Один спецназовец погиб, 80 человек пострадали. Сам Атамбаев признался, что лично стрелял по атакующим его дом бойцам. Он добавил, что огнестрельное оружие было только у него, а "у простого народа не было даже рогатки".

Алмазбека Атамбаева, которого парламент до этого лишил иммунитета, обвиняют в коррупции, незаконном обогащении и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011-го по 2017 год и стал первым президентом, который по собственному желанию покинул этот пост. Весной прошлого года он публично признал наличие серьезных разногласий с нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Комментируя происходящее в Киргизии в беседе с ИА "НСН", завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин отметил, что "можно предполагать стечение событий по самому негативному сценарию".

"Очень много в Кыргызстане последнее время говорилось о том, что кабинет министров работает недостаточно эффективно. То есть вся текущая кризисная ситуация накладывается на, мягко говоря, неблестящее развитие республики и в политическом, и в экономическом смысле", – подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что Атамбаев, по его мнению, не является фигурой, "которая была бы способна вызвать некий серьезный внутренний гражданский конфликт". По словам Грозина, у бывшего лидера страны до сих пор есть сторонники как во власти, так и в элите, но консолидировать вокруг себя большие группы населения ему все же не под силу.

Резюмируя, эксперт предположил, что происходящее является лишь "борьбой амбиций", так что до серьезного внутриполитического конфликта дело не дойдет.