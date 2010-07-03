Медведев прокомментировал задержание Атамбаева

08 августа, 22:16
08 августа, 22:16
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передает РИА Новости.
"Вы знаете, какая повестка дня была и у президента в последнее время, и я постоянно на контакте с коллегами. Поэтому мы, конечно, внимательно наблюдаем за тем, что происходит", – подчеркнул российский премьер, уточнив, что "в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала".
Медведев отметил, что в случае наступления в государстве политической и экономической нестабильности, это может ударить "по огромному количеству людей", живущих в стране и всему евразийскому проекту.
Премьер уточнил, что происходящую ситуацию в Киргизии намерен обсудить с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и главой ее правительства Мухамметкалыем Абылгазиевым.
Ранее сообщалось, что экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого задержали в ходе повторного штурма его резиденции, доставили в Главное следственное управление МВД страны.
Министерство внутренних дел Киргизии организовало мероприятия по установлению личностей организаторов произошедших в Бишкеке и южных пригородах беспорядков.
В операции в селе Кой-Таш приняли участие около двух тысяч сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР. Руководил операцией лично глава МВД Кашкар Джунушалиев.
Первая попытка штурма была предпринята 7 августа. Сторонники бывшего лидера страны дали отпор правоохранительным органам. Один спецназовец погиб, более 80 человек пострадали. Сам Атамбаев признался, что лично стрелял по атакующим его дом бойцам.
Парламент лишил бывшего президента иммунитета – его обвиняют в коррупции, незаконном обогащении и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
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