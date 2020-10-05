Против протестующих в Бишкеке применили слезоточивый газ

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В отношении протестующих в Бишкеке применили слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

Также к месту демонстрации подъехали водометы. Сообщается, что в центре Бишкека сосредоточилось очень много протестующих. Они выламывают брусчатку с тротуаров, чтобы дать отпор милиции.

Отмечается, что митингующих отогнали от Белого дома и с центральной площади. Сейчас милиция отгоняет протестующих с прилегающих к центральной площади улиц.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, в парламент прошли четыре партии. Остальные не преодолели обязательный пороговый барьер в 7%.

Сторонники партий, которые не прошли его, собрались на центральной площади Ала-Тоо. Они требовали провести повторное голосование по парламентским выборам.

Ранее массовые протесты начались в Белоруссии. Они продолжаются с 9 августа и связаны с проведением президентских выборов. По их итогам победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Демонстранты не согласны с итогами прошедших выборов и считают их недействительными.