Против протестующих в Бишкеке применили слезоточивый газ

05 октября, 19:23
Фото: РИА Новости/Sputnik
В отношении протестующих в Бишкеке применили слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.
Также к месту демонстрации подъехали водометы. Сообщается, что в центре Бишкека сосредоточилось очень много протестующих. Они выламывают брусчатку с тротуаров, чтобы дать отпор милиции.
Отмечается, что митингующих отогнали от Белого дома и с центральной площади. Сейчас милиция отгоняет протестующих с прилегающих к центральной площади улиц.
4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным итогам, в парламент прошли четыре партии. Остальные не преодолели обязательный пороговый барьер в 7%.
Сторонники партий, которые не прошли его, собрались на центральной площади Ала-Тоо. Они требовали провести повторное голосование по парламентским выборам.
Ранее массовые протесты начались в Белоруссии. Они продолжаются с 9 августа и связаны с проведением президентских выборов. По их итогам победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Демонстранты не согласны с итогами прошедших выборов и считают их недействительными.
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