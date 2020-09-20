В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек – МВД

17:29
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Минске в ходе протестных акций задержали более 10 человек. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передает ТАСС.
"В Минске уже более десяти задержанных. Все – за участие в несанкционированных акциях. Люди используют незарегистрированную символику", – отметила Чемоданова.
При этом она добавила, что ситуацию в стране, где в нескольких городах проходят акции протеста, удается держать под контролем. В частности, на улицы люди вышли в Гродно, Могилеве, Солигорске, Лиде, Минске.
"Проходят протестные акции, все они несанкционированные, в них участвуют от 50 до 300 человек, больше протестующих вышло в Минске", – рассказала пресс-секретарь.
Ранее стало известно, что скорость мобильного интернета снижали в Минске в воскресенье.
Также из-за несанкционированной акции протеста "Марш солидарности" в столице Белоруссии в столице закрыли семь станций метрополитена – "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская". Поезда проезжают их без остановки.
Протестные акции в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
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