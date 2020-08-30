В Белоруссии на акциях протеста задержали 29 человек

14:11
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Правоохранительные органы Белоруссии задержали в субботу 29 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
"Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументированы 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек", – отметили в ведомстве.
По данным МВД, в стране зафиксировано 42 очага политической активности участников. Протестные акции проходили на территории 24 населенных пунктов. Всего в акциях, по информации ведомства, участвовали более 8,5 тысячи человек.
Накануне пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова рассказала, что 28 августа во время акций протеста были задержаны 32 человека. В этот день в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. Как отметила Чемоданова, министерство приняло меры для обеспечения их порядка.
В воскресенье, 23 августа, в Минске состоялись многотысячные протестные акции. Участники подошли к резиденции президента, но дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой.
Акции в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
В Минске на акцию протеста вышли женщины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: