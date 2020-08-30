В Белоруссии на акциях протеста задержали 29 человек

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Правоохранительные органы Белоруссии задержали в субботу 29 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

"Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументированы 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек", – отметили в ведомстве.

По данным МВД, в стране зафиксировано 42 очага политической активности участников. Протестные акции проходили на территории 24 населенных пунктов. Всего в акциях, по информации ведомства, участвовали более 8,5 тысячи человек.

Накануне пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова рассказала, что 28 августа во время акций протеста были задержаны 32 человека. В этот день в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. Как отметила Чемоданова, министерство приняло меры для обеспечения их порядка.

В воскресенье, 23 августа, в Минске состоялись многотысячные протестные акции. Участники подошли к резиденции президента, но дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой.

Акции в республике возникли в результате президентских выборов. Согласно их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

