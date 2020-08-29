МВД Белоруссии сообщило о задержании 32 человек во время акций протеста

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По административным нарушениям в Белоруссии 28 августа задержаны 32 человека, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

В этот день в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. Как отметила Чемоданова, министерство приняло меры для обеспечения их порядка.

Мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялись во всех регионах республики. По данным МВД, зафиксировано 42 очага политической активности участников.

"Что касается протестных акций, то они были немноголюдны. Самые активные из них прошли традиционно в Минске", – уточнила пресс-секретарь МВД.

Участники собирались небольшими группами с плакатами и атрибутикой. Возле Национального академического театра имени Купалы находилось около 200 человек, на площадь Независимости – порядка 90.



Выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, выиграл Лукашенко, получив 80,10% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская набрала 10,12%, эти итоги она не признала. Вскоре в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.

Лукашенко в их организации обвинил США и Европу. Согласно его информации, для этого в республике был создан специальный центр под Варшавой.

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал аналогичное мнение о том, что оппозицией в республике руководит Запад. Он подчеркнул, что Россия сообщила первому замгоссекретарю США Стивену Бигану о попытках из-за рубежа спровоцировать насилие в Белоруссии.

Отказ представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию может говорить о том, что позиция Запада была заранее подготовлена, считает Владимир Путин. Россия исходит из того, что выборы в республике состоялись, добавил он.