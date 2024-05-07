Обвинение попросило 14 лет колонии для экс-офицера ФСБ Фролова за взятки

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Гособвинение потребовало назначить 14 лет лишения свободы экс-сотруднику ФСБ Дмитрию Фролову, который является фигурантом дела о взятке в особо крупном размере, возбужденного против начальника Кирилла Черкалина. Об этом ТАСС сообщили в Московском гарнизонном суде.

Также во время прений прокурор настаивал на том, чтобы Фролов отбывал наказание в колонии строгого режима.

В мае 2020 года в СМИ сообщалось, что, по данным следователей, Фролов получил от руководства банка "Кредитмпэкс" более 87 миллионов рублей в обмен на "крышевание".

