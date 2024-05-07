Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Гуревич в Кремле

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин встретился в Кремле со своей школьной учительницей Верой Гуревич, которая присутствовала на церемонии инаугурации, и подарил ей букет цветов. Российский лидер тепло поприветствовал женщину, обнял и поцеловал ее. Также он помог 91-летней учительнице сесть за стол, придвинул для нее стул.

Путин поинтересовался, нормально ли она добралась до места встречи. Гуревич ответила положительно.

Гуревич была классным руководителем российского президента с 5-го по 8-й класс в школе № 193 в Санкт-Петербурге. В 1958 году она окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени Герцена и потом работала преподавателем немецкого языка в школе № 193.

Инаугурация Путина прошла в Кремле 7 мая 2024 года. На мероприятии присутствовали порядка 2,6 тысячи человек. Переизбранный на новый срок Путин пятый раз стал президентом России, теперь ему предстоит занимать этот пост следующие шесть лет – до 2030 года.