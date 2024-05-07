07 мая, 15:12Культура
Путин по пути на инаугурацию остановился в коридоре Кремля из-за одной картины
Во время трансляции мероприятия было заметно, как президент РФ остановился напротив висящей на стене картины и наклонился, чтобы рассмотреть ее.
В Академии акварели и изящных искусств имени Сергея Андрияки рассказали изданию "Подъем", что работа ученицы советского и российского художника Дарьи Веселовой под названием "Музыкальный натюрморт" была выполнена маслом на холсте еще в 2014 году. Однако в академии не смогли назвать точную стоимость этой картины.
"Не думаю, что есть какая-то рыночная стоимость. Скажем, у работ Сергея Николаевича есть хотя бы страховая стоимость, это, конечно, не рыночная, но хоть что-то. А студентов мы не страхуем", – объяснили в академии.
Инаугурация Владимира Путина прошла в Кремле. На мероприятии присутствовали около 2,6 тысячи человек. Переизбранный на новый срок Путин пятый раз стал главой государства, теперь ему предстоит занимать этот пост следующие 6 лет – до 2030 года.