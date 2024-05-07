США объявили награду в 10 млн долларов за информацию о россиянине Хорошеве

Фото: home.treasury.gov

Министерство юстиций США объявило награду в 10 миллионов долларов за сведения о россиянине Дмитрии Хорошеве, которые помогут ведомству задержать его. Об этом сказано в заявлении министерства, которое опубликовано на сайте.

"Обвинен по 26 пунктам большим жюри присяжных в окружном суде Нью-Джерси", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, в сентябре 2019 года россиянин сформировал и руководил до мая этого года хакерской группировкой LockBit, которая выманила средства у более 2,5 тысячи человек в 120 странах. Так, за весь период своей деятельности, как утверждает Минюст США, Хорошев получил около 500 миллионов долларов.

Ранее Великобритания следом за США и Австралией ввела санкции против россиянина Хорошева, которого связали с хакерской группировкой LockBit. По информации британского МИД, теперь россиянин не сможет въехать на территорию Британии, а его активы при их наличии будут заморожены.

До этого в США арестовали гражданина РФ Руслана Астамирова по подозрению в причастности к кибератакам и распространению вирусов-вымогателей.

Минюст страны предъявил россиянину обвинения. По версии ведомства, жертвами деятельности Астамирова стали пользователи не только в США, но и в Азии, Европе, Африке. В своей преступной деятельности тот использовал в том числе вирус LockBit, уточнили в прокуратуре штата Нью-Джерси.

