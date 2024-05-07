Британия, США и Австралия ввели санкции против лидера хакерской группировки LockBit

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Великобритания следом за США и Австралией ввела санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, которого связали с хакерской группировкой LockBit. Об этом сообщает британский МИД, передает ТАСС.

По информации ведомства, группировка в прошлом году была причастна к четверти кибератак, которые были направлены на вымогательство средств у тысячи физических и юридических лиц по всему миру.

Теперь, как сказано в сообщении, россиянин не сможет въехать на территорию Британии, а его активы при их наличии будут заморожены.

Ранее США ввели антироссийские санкции против физлиц и организаций. Согласно информации Минфина, в санкционный список попали 29 физических и более 250 юридических лиц, 16 морских судов.

В американском министерстве финансов утверждают, что новый пакет антироссийских санкций нацелен на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ и ее "программы создания химического и биологического оружия", а также якобы снабжающих ее физических и юридических лиц из третьих стран.

