Минфин США ввел новые антироссийские санкции против физлиц и организаций

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Американское министерство финансов ввело новые антироссийские санкции против физических лиц и организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно лицензии Минфина, в санкционный список попали 29 физических лиц, более 250 юридических и 16 морских судов. Также под санкциями оказались Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, автозавод "Урал", Волгоградский тракторный завод, Ярославский моторный завод, Брянский автозавод и завод по производству электроники "Протон".

По информации ведомства, десятки физлиц, подпавшие под ограничения, Вашингтон подозревает в причастности к российскому военно-промышленному комплексу (ВПК) и связанных с ним компаний, в их числе граждане РФ, Азербайджана и Белоруссии.

Помимо этого, Соединенные Штаты ввели санкции в отношении авиакомпании "Победа". Однако поставки товаров и услуг авиакомпании будут разрешены до 30 июня, а платежи – до 30 июля, указано в документе.

Более того, США ввели повторные санкции против ООО "Трансстрой". Организация размещена в списке RUSSIA-EO14024, в который американские власти включают подсанкционных лиц и организации под предлогом вредоносной иностранной активности РФ.

Ранее Минфин США внес в санкционные списки, касающиеся Сирии, одного россиянина и компанию из РФ. Согласно документу, ограничения будут действовать в отношении шести физлиц, в том числе россиянина Алексея Макарова, а также 12 юрлиц, включая российскую компанию "СТГ Логистик".