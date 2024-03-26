Власти США внесли россиянина и компанию из РФ в санкционные списки по Сирии

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Власти Соединенных Штатов внесли в санкционные списки, касающиеся Сирии, одного россиянина и компанию из РФ. Это следует из заявления американского Минфина, которое опубликовано на сайте ведомства.

Согласно документу, ограничения будут действовать в отношении шести физических лиц, в том числе россиянина Алексея Макарова, а также 12 юридических лиц, включая российскую компанию "СТГ Логистик".

Ранее сообщалось, что Минфин США распространил антироссийские санкции на 18 компаний и двух граждан. Ограничения коснулись Тимура Буканова и Игоря Кайгородова, а также 15 базирующихся в РФ компаний и трех зарубежных организаций из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Кипра и Эстонии. Всем, кто попал в этот список, заморозят активы в Штатах, также запретят американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.