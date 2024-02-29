29 февраля, 09:56Политика
Новая Зеландия расширила санкции против России
Фото: depositphotos/tashatuvango
Власти Новой Зеландии приняли решение о введении новых ограничительных мер против России в связи с конфликтом на Украине. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел и торговли страны.
По информации ведомства, в санкционный список вошли около 45 физических и 16 юридических лиц, которые оказывают РФ материальную или стратегическую поддержку, позволяющую российским организациям действовать в обход ограничений. Также в перечень вошли компании, помогающие России закупками и поставками военной техники.
Кроме того, в сообщении сказано, что санкции затронули цены на российскую нефть и на экспорт товаров в РФ и Белоруссию через третьи страны.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика России, несмотря на все санкции, остается устойчивой. В связи с этим он призвал продолжить нанесение ущерба РФ. Как утверждает Салливан, США смогут "дюйм за дюймом" уменьшать возможности России проводить спецоперацию на Украине, однако для этого Вашингтон "должен быть неумолимым" в вопросе введения новых санкций.
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